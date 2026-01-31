В России предложили набирать охранников в школы по единому стандарту

В России предложили создать единую систему охраны школ, чтобы повысить безопасность учебных учреждений. Об этом сообщил депутат Сергей Миронов, он направил предложение на имя министра просвещения Сергея Кравцова.
В инициативе отмечается, что стоит ввести единые стандарты для подготовки охранников. Они должны быть в возрасте от 25 до 50 лет, иметь среднее профессиональное образование, перед работой пройти курс детской и подростковой психологии, а также знать основы оказания первой медицинской помощи.
Специальная лицензия позволит сотрудникам охраны носить травматическое оружие. И разрешит его использование на территории школы в экстренных ситуациях, сообщает 360.ru.
Парламентарий подчеркнул, что недавние случаи нападения на школы подтвердили, что требуются принять безотлагательные меры в сфере обеспечения безопасности.
Ранее Минпросвещения России разработало и направило в регионы регламент из пяти этапов для разрешения конфликтных ситуаций в школах и колледжах, сообщает ОТР.
Тем временем, в Совфеде заявили, что учащихся, которые не соблюдают нормы поведения и нападают на учителей, следует исключать из школ. Подобные случаи тоже фиксируются все чаще, ученики не только позволяют себе сквернословить, но и нападают на педагогов, чтобы причинить увечья, пишет газета Известия.
Ранее, в одной из школ Подмосковья случилась трагедия. 15-летний школьник с ножом напал на детей и охранника. Он искал учительницу математики, но потом расправился с мальчиком, который учился в 4-м классе, пишет Царьград.