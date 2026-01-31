В России предложили набирать охранников в школы по единому стандарту

Тем временем, в Совфеде заявили, что учащихся, которые не соблюдают нормы поведения и нападают на учителей, следует исключать из школ. Подобные случаи тоже фиксируются все чаще, ученики не только позволяют себе сквернословить, но и нападают на педагогов, чтобы причинить увечья, пишет газета Известия.