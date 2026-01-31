Продюсер Дворцов: Долина может нанять охрану за полмиллиона рублей в месяц

Напомним, история с продажей квартиры случилась в мае 2025 года. Тогда артистка заключила сделку с Полиной Лурье. Она была уверена, что помогает ловить мошенников, но на самом деле сама оказалась под их влиянием. Верховный суд оставил жилье за покупательницей, а Лариса Долина была вынуждена покинуть квартиру. Ключи от недвижимости новой владелице передавали судебные приставы.