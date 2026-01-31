Продюсер Дворцов: Долина может нанять охрану за полмиллиона рублей в месяц

Лариса Долина решила усилить личную охрану после ситуации с квартирой. Певица опасается, что могут быть провокации, так как градус негатива в адрес звезды на фоне всей ситуации значительно вырос.
Услуги охраны и телохранителей могут обойтись народной артистке примерно в полмиллиона рублей в месяц. Об этом «Абзацу» рассказал продюсер Сергей Дворцов.
Он отметил, что итоговая сумма может оказаться как выше, так и ниже, все зависит от компании, к которой обратится звезда. А также от числа сотрудников, которые будут задействованы в личной охране певицы.
Секьюрити будут охранять артистку на работе, сопровождать ее в передвижениях и провожать до дома.
— Задействованы как правило от трех до пяти телохранителей. Артистке эта услуга может обойтись в порядка полумиллиона рублей как минимум, потому что это серьезные секьюрити, -сказал продюсер.
Напомним, история с продажей квартиры случилась в мае 2025 года. Тогда артистка заключила сделку с Полиной Лурье. Она была уверена, что помогает ловить мошенников, но на самом деле сама оказалась под их влиянием. Верховный суд оставил жилье за покупательницей, а Лариса Долина была вынуждена покинуть квартиру. Ключи от недвижимости новой владелице передавали судебные приставы.