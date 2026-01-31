Пятерых взрослых и ребенка ранили в ходе стрельбы на параде в Луизиане

25 января в берлинском районе Тиргартен в результате стрельбы в многоквартирном доме пострадали по меньшей мере пять человек, двое из которых получили опасные для жизни ранения. Об этом сообщил Bild, ссылаясь на полицию. Инцидент произошел в квартире на пятом этаже на улице Вихманнштрассе. По данным издания, на месте, вероятно, было задержано несколько подозреваемых, а один из пострадавших самостоятельно добрался до ближайшей больницы.