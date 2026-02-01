Что можно и нельзя делать в Макарьев день 1 февраля, когда узнают о ранней весне

Православная церковь 1 февраля 2024 вспоминает святого Макария Великого. В народе отмечают Макарьев день. Однако существует еще одно название — Макар Весноуказчик. В указанный день узнавали про раннюю весну.
Что нельзя делать 1 февраля.
Не следует заниматься тяжелым трудом. Кроме того, в первый день февраля женщины на занимались рукоделием. К слову, в дом не впускали чужих людей. Считалось, что таким образом можно потерять счастье.
Что можно делать 1 февраля.
По традиции, устраивались в указанный день семейные чаепития. Как правило, на стол ставили круглый каравай, который специально готовили к первому дню февраля. Его должны были попробовать все члены семьи.
Согласно приметам, теплая и ясная погода 1 февраля обещает раннюю весну. Если Солнце в дымке, то будет метель.
Кстати, в Минске певец Стас Пьеха раскрыл, как стал наркозависимым: «Я поджег квартиру».
Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении и капризной погоде в Беларуси с 26 января по 1 февраля: «Столбики термометров резко рванут вверх».
А еще Минтруда сказало, кто из белорусов может получить почти 10000 рублей с 1 февраля.