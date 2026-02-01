Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Макарьев день 1 февраля, когда узнают о ранней весне

Собрали запреты и приметы на Макарьев день, который отмечают 1 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 февраля 2024 вспоминает святого Макария Великого. В народе отмечают Макарьев день. Однако существует еще одно название — Макар Весноуказчик. В указанный день узнавали про раннюю весну.

Что нельзя делать 1 февраля.

Не следует заниматься тяжелым трудом. Кроме того, в первый день февраля женщины на занимались рукоделием. К слову, в дом не впускали чужих людей. Считалось, что таким образом можно потерять счастье.

Что можно делать 1 февраля.

По традиции, устраивались в указанный день семейные чаепития. Как правило, на стол ставили круглый каравай, который специально готовили к первому дню февраля. Его должны были попробовать все члены семьи.

Согласно приметам, теплая и ясная погода 1 февраля обещает раннюю весну. Если Солнце в дымке, то будет метель.

Кстати, в Минске певец Стас Пьеха раскрыл, как стал наркозависимым: «Я поджег квартиру».

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов сказал о резком потеплении и капризной погоде в Беларуси с 26 января по 1 февраля: «Столбики термометров резко рванут вверх».

А еще Минтруда сказало, кто из белорусов может получить почти 10000 рублей с 1 февраля.