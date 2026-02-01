Сумма материнского капитала увеличится: сколько государство заплатит за рождение или усыновление ребенка

Россиянам рассказали, что сумма материнского капитала с 1 февраля 2026 года увеличится. Теперь за рождение или усыновление ребенка государство заплатит почти миллион рублей. Об этом сообщает KP.RU.
Маткапитал проиндексируют на 5,6% — официальный размер инфляции за прошлый год. Если же не в процентах, а в рублях, то суммы изменятся так: на первого ребенка — с 690 267 рублей до 728 219 рублей; на второго ребенка, если на первого маткапитал уже получен, — с 221 895 рублей до 234 321 рубля; на второго и последующих детей, если до того маткапитал не получали, — с 912 162 до 963 243 рублей.
Другими словами сумма материнского капитала уже приближается к миллиону рублей. Граждане РФ могут ее получить за рождение или усыновление ребенка.
