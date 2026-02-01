Вырастут более 40 социальных пособий: кого коснется увеличение выплат

Индексация затронет пособие при рождении или усыновлении ребенка, которое выплачивается всем семьям независимо от уровня дохода. Также вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей — для них действует фиксированная минимальная сумма, ежегодно корректируемая с учетом инфляции.