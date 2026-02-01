Вырастут более 40 социальных пособий: кого коснется увеличение выплат

С 1 февраля 2026 года в России на 5,6% проиндексируют более 40 социальных пособий и компенсаций, не привязанных к прожиточному минимуму. Увеличение выплат произойдет автоматически, подавать дополнительные заявления гражданам не потребуется. Об этом пишет KP.RU.
Индексация затронет пособие при рождении или усыновлении ребенка, которое выплачивается всем семьям независимо от уровня дохода. Также вырастет ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей — для них действует фиксированная минимальная сумма, ежегодно корректируемая с учетом инфляции.
Повышение коснется ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, включая ветеранов боевых действий, Героев России, инвалидов, чернобыльцев и других категорий граждан. Кроме того, увеличится денежный эквивалент набора социальных услуг (НСУ) в случае, если льготники предпочитают получать компенсацию деньгами вместо бесплатных лекарств, путевок и проезда.
Индексация также распространяется на пособия по безработице и выплаты, которые связаны с несчастными случаями на производстве.
Напомним, с 1 апреля 2026 года в России проиндексируют социальные пенсии. Эти выплаты вырастут на 6,8% вне зависимости от того, что фактическая инфляция по итогам 2025 года сложилась на уровне 5,6%.