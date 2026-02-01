Продавцов защитят от «атак» покупателей: в законе пропишут борьбу с «потребительским экстремизмом»

Кроме того, поправки затронут порядок возврата технически сложных товаров, таких как бытовая техника, электроника, авто. При возврате некачественного товара сумма компенсации будет рассчитываться с учетом его износа, года выпуска и текущей рыночной стоимости. Это должно снизить число споров, в которых покупатели требовали выплаты полной стоимости нового товара, несмотря на длительное использование.