Продавцов защитят от «атак» покупателей: в законе пропишут борьбу с «потребительским экстремизмом»

С 1 февраля в России начинают действовать изменения в закон «О защите прав потребителей», направленные на борьбу с так называемым потребительским экстремизмом. Поправки вводят дополнительные ограничения на размер компенсаций и уточняют порядок возмещения ущерба при спорах между покупателями и продавцами. Об этом пишет «Комсомольская правда».
Среди ключевых нововведений — ограничение размера неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя. Ранее она составляла 1% от стоимости товара за каждый день просрочки и могла значительно превышать цену покупки. Теперь максимальная сумма неустойки не может быть больше стоимости самого товара.
Меняются и правила начисления потребительского штрафа за отказ продавца добровольно удовлетворить требования клиента. Бизнес освободят от штрафа, если нарушение произошло по вине поставщиков или сам потребитель препятствовал рассмотрению претензии, например, уклоняясь от экспертизы товара.
Кроме того, поправки затронут порядок возврата технически сложных товаров, таких как бытовая техника, электроника, авто. При возврате некачественного товара сумма компенсации будет рассчитываться с учетом его износа, года выпуска и текущей рыночной стоимости. Это должно снизить число споров, в которых покупатели требовали выплаты полной стоимости нового товара, несмотря на длительное использование.
Ранее в закон «О защите прав потребителей» внесли правки о запрете навязывания дополнительных услуг. Если покупатель согласен с приобретением допуслуг, он должен подтвердить это в письменной форме. Автоматические отметки и галочки ими не считаются.