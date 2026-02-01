С 1 февраля вступают изменения в льготной ипотеке: новые условия

С 1 февраля 2026 года вступают в силу изменения по льготной ипотеке. Аналитики издания «Комсомольская правда» рассказали о новых условиях.
Отмечается, что в первую очередь изменятся количество возможных оформленных займов на жилье. Теперь одна семья может оформить только одну льготную ипотеку.
«С 1 февраля изменятся правила семейной ипотеки. На одну семью теперь можно взять только одну льготную ипотеку. При оформлении семейной ипотеки отныне оба супруга должны быть созаемщиками», — говорится в материале.
В декабре 2023 года ввели правило «одна льготная ипотека в одни руки». Оно касалось конкретного получателя. В семейной ипотеке это правило распространяется на обоих супругов: каждый может взять ипотеку под 6%. Однако теперь муж и жена считаются «одними руками», поэтому взять семейную ипотеку сначала на одного, а потом на другого нельзя. Исключение возможно в ограниченном числе случаев.
Например, если первая семейная или льготная ипотека (например, для IT-специалистов) оформлена до декабря 2023 года, второй супруг может взять такую же ипотеку. Кроме того, важно, чтобы были выполнены следующие условия: в семье рождается еще один ребенок (после оформления предыдущей льготной ипотеки) и предыдущий льготный кредит погашен.
Ранее KP.RU сообщил, что в России могут ввести новую льготную ипотеку. Она будет призвана помочь обрести жилье молодым ученым. Отмечалось, что в ГД обсуждается этот вопрос, окончательное решение еще не принято.