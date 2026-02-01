С 1 февраля вступают изменения в льготной ипотеке: новые условия

В декабре 2023 года ввели правило «одна льготная ипотека в одни руки». Оно касалось конкретного получателя. В семейной ипотеке это правило распространяется на обоих супругов: каждый может взять ипотеку под 6%. Однако теперь муж и жена считаются «одними руками», поэтому взять семейную ипотеку сначала на одного, а потом на другого нельзя. Исключение возможно в ограниченном числе случаев.