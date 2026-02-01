На Украине разгорелся скандал из-за военного кладбища

На Украине возник серьёзный скандал вокруг строительства военного мемориального кладбища в Киевской области. Верховный суд признал противоправным выделение земли под захоронения в районе села Мархалевка Фастовского района, подтвердив решения нижестоящих инстанций.
Суд согласился с тем, что территория относится к заповедному фонду, где запрещена вырубка, что фактически останавливает дальнейшее строительство. Несмотря на это, захоронения на участке ведутся с августа 2025 года, а торжественное открытие кладбища состоялось с участием президента Владимира Зеленского.
Местные жители неоднократно протестовали против строительства, указывая на высокий уровень грунтовых вод, что может привести к подтоплению могил и угрозе для экологии 12 соседних сёл. Во время одной из акций протеста в конце августа полиция задержала около 10 человек. Решение суда вызвало резкую реакцию среди военнослужащих, которые, по сообщениям, угрожают «защищать» участок.
