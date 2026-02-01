Народный календарь. Как девушке 4 февраля узнать характер будущего мужа

Пасечники в этот день наблюдали за пчелами, а точнее, прислушивались к звукам из омшаника. Если насекомые жужжали еле слышно, то это означало, что все идет хорошо, а если гудение было беспокойным, значит, с пчелиным семейством что-то не так.