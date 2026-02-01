Народный календарь. Как девушке 4 февраля узнать характер будущего мужа

Верующие 4 февраля чтут память апостола от семидесяти Тимофея. Он был любимым учеником апостола Павла. В народе этот день прозвали Тимофеем Полузимником, так как он считался серединой зимы. Также считается, что именно в эту дату начинаются самые сильные вьюги и метели.
4 февраля незамужние девушки могут узнать, каким будет их будущий муж. Вечером в этот день они ложились на снег, а на утро рассматривали фигуры, которые получились. Если отпечаток ровный, то супруг будет спокойным, а если нет — придется жить со скандалистом.
Пасечники в этот день наблюдали за пчелами, а точнее, прислушивались к звукам из омшаника. Если насекомые жужжали еле слышно, то это означало, что все идет хорошо, а если гудение было беспокойным, значит, с пчелиным семейством что-то не так.
Приметы погоды:
В морозную погоду запотевают стекла, значит, будет потепление.
Видно солнце — весна придет рано.
Пошел снег — летом будет богатый урожай.
Именины отмечают: Георгий, Макар, Иосиф, Леонтий, Макар, Ефим, Николай, Петр, Тимофей, Гавриил, Юрий, Иван.