Ричмонд
-7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Валиева и Трусова вместе вышли на лёд впервые с 2020 года

Российские фигуристки Камилла Валиева и Александра Трусова впервые с 2020 года вместе вышли на лёд. Обе спортсменки выступили на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Москве.

Источник: Life.ru

Валиева впервые приняла участие в соревнованиях после окончания дисквалификации, а Трусова — после после рождения сына летом 2025 года.

В личном турнире Камила отобралась в полуфинал, заняв четвёртое место с результатом 29,28. Александра Турсова не попала в топ-6 и не вышла в следующий раунд.

Также фигуристки посоревновались в турнире дуэтов — Валиева представила прыжки в паре с Марком Кондратюком, а Трусова — со своим мужем Макаром Игнатовым.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что возвращение в фигурное катание серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой в 2026 году стало прекрасной новостью. Она также выразила радость в связи с перспективой увидеть на льду Камилу Валиеву.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.