Валиева и Трусова вместе вышли на лёд впервые с 2020 года

Валиева впервые приняла участие в соревнованиях после окончания дисквалификации, а Трусова — после после рождения сына летом 2025 года.
В личном турнире Камила отобралась в полуфинал, заняв четвёртое место с результатом 29,28. Александра Турсова не попала в топ-6 и не вышла в следующий раунд.
Также фигуристки посоревновались в турнире дуэтов — Валиева представила прыжки в паре с Марком Кондратюком, а Трусова — со своим мужем Макаром Игнатовым.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что возвращение в фигурное катание серебряного призёра Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой в 2026 году стало прекрасной новостью. Она также выразила радость в связи с перспективой увидеть на льду Камилу Валиеву.
