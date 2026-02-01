Английские пациенты: The Damned вспоминают молодость, Sleaford Mods предвидят крах

Год начался с череды интересных новых релизов с Британских островов — разные поколения, разная музыка, разные взгляды на жизнь. У нас же привлекли внимание переиздания джаза и академической музыки, ожидавшие своего часа в архивах. Самые интересные музыкальные альбомы января — в обзоре «Известий».
The DamnedNot Like Everybody Else.
Отцы-основатели панка в этом году отмечают полувековой юбилей на сцене — увы, без умершего в прошлом году гитариста Брайана Джеймса (здесь он, впрочем, появляется в финальном треке, записанном живьем на концерте в 2022-м). Оставшиеся от оригинального состава Дэвид Вэниан, Рэт Скэбис и Кэптн Сенсибл решили по случаю знаменательной даты не рисковать и не сочинять новых песен — повторить успех Machine Gun Etiquette или The Black Album уже вряд ли получится, так что к чему лишняя суета. Видимо, именно поэтому юбилейный альбом составлен из каверов — причем не классики панк-рока, а песен времен школьной юности родившихся в 1950-е музыкантов.
Слушайте Not Like Everybody Else — The Damned на Яндекс Музыке.
Место нашлось и Pink Floyd, и The Rolling Stones, и The Kinks, и даже несколько заезженной (и, скажем прямо, не посвежевшей в руках The Damned) песне The Lovin«Spoonful про лето в городе. Голос Вэниана, как и полвека назад, утробно глубок, что особенно помогает на открывающем альбом классическом соул-боевике There’s a Ghost in My House. А несколько выбивающийся из выбранной эры кавер на Gimme Danger Игги с его тогдашней компанией привносит тревожное разнообразие в целом довольно расслабленному альбому. В целом пластинка для старых поклонников — молодым слушателям будет трудновато понять, как эти бодрые дедушки сумели совершить переворот в музыке полстолетия назад.
Sleaford ModsThe Demise of Planet X.
Два бомжеватого вида мужичка из Ноттингема вот уже полтора десятка лет раздают пощечины общественному вкусу Альбиона и довольно откровенно плюют в лицо истеблишменту. Популярность их в народных массах вполне понятна — более удивительно, что британский истеблишмент, обычно пережевывающий и выплевывающий контркультурных бунтарей, Джейсоном Уильямсоном и Эндрю Ферном явно подавился. Это уже 13-й альбом их развернутых инвектив в адрес общества и мира в целом — на сей раз, впрочем, несколько более музыкальный в привычном смысле слова (Уильямсон теперь не просто плюется ядом, но действительно поет — а делать это он, как ни удивительно, умеет, что было заметно еще на выпущенном несколько лет назад кавере не самой простой для мужского вокала песни Yazoo).
Слушайте The Demise Of Planet X — Sleaford Mods на Яндекс Музыке.
Если предыдущим альбомом Sleaford Mods ставили неутешительный диагноз собственной стране, то теперь экзистенциальный пролетарский приговор выносится всему миру. В The Good Life звучит диалог о свободе и пустоте, в Double Diamond под обстрел попадают соцсети, а про что Megaton — нетрудно догадаться, даже не зная толком английского. Компьютерный схематичный бит и монотонный бас, извлекаемый Фирном из недр его неизменного ноутбука, возвращает слушателя к истокам Sleaford Mods, но обилие приглашенных вокалистов превращает эту работу почти что в соул-музыку, готовую для баррикад.
Dry CleaningSecret Love.
Четверо уроженцев Южного Лондона, взявшие себе подчеркнуто приземленное название «Химчистка», одновременно следуют установленным еще в 1980-е стандартам инди-сцены (ближе всего к ним, пожалуй, агитаторы Gang Of Four и гипнотизеры Wire) и буквально в каждом такте нарушают их. Вокалистка Флоренс Шоу начитывает свои нарративы, явно вырастающие из знакомства как с Сильвией Плат, так и с Маяковским, балансируя между бытовой поэзией и социальной сатирой. Пожалуй, и сама ее манера ближе к русским поэтам-трибунам, нежели к эстетскому sprechgesang.
Слушайте Secret Love — Dry Cleaning на Яндекс Музыке.
Secret Love, третий студийный альбом группы, стал и новой ступенью в ее музыкальном развитии. Во многом благодаря продюсерской работе Кейт Ле Бон элементы арт-попа сочетаются здесь с диссонантными партиями баса, а намеренно «антихитовая» структура песен временами вдруг оборачивается почти эфирными пассажами в духе едва ли не Cocteau Тwins. Открывающий трек Hit My Head All Day — шестиминутная одиссея протагонистики через информационную перегрузку, а Cruise Ship Designer оборачивает сарказм на мир элитной культуры; Blood исследует эмоциональную отчужденность в эпоху непрекращающихся тревожных новостей, тогда как Let Me Grow and You’ll See the Fruit и Joy добавляют тепла и почти фолковых тонов в музыкальный ландшафт.
Джаз-ансамбль «Сато» «Передай добро по кругу».
«Мелодия» продолжает оцифровку редкостей из своего бэк-каталога просто рекордными темпами. Не успели мы порадоваться переизданию первого альбома ферганских джаз-феноменов 1980-х, как вот и второй (увы, он же и последний в дискографии «Сато»). Леониду Атабекову удалось в не самом джазовом десятилетии и в не самой джазовой республике СССР создать уникальный сплав местной традиции и западной импровизации. Два альбома на «Мелодии» и собственный клуб в городе зафиксировали статус ансамбля как одного из ключевых узбекских коллективов эпохи.
Слушайте Передай добро по кругу — Джаз-ансамбль «Сато» на Яндекс Музыке.
«Передай добро по кругу», записанный в 1987 году, демонстрирует коллектив на пике формы. Здесь азербайджанская «Зулейха» и крымскотатарская «Яйла бою» не экзотика, а материал для вдумчивой джазовой переработки; «Полет шмеля» Римского-Корсакова превращается в упражнение на баланс между виртуозностью и иронией; синтезаторная «Элегия» мягко подталкивает ансамбль к фьюжену. Заглавная композиция, посвященная Валентину Селютину, задает этический тон пластинки: это музыка не демонстрации, а передачи — жестов, тем, доверия.
Саулюс Сондецкис, Lithuanian Chamber Orchestra, Mark Pekarsky Percussion Ensemble’Вячеслав Артемов: Симфония элегий".
Вячеслав Артемов — фигура для отечественной музыки парадоксальная: одновременно укорененная в традиции и хронически выталкиваемая за ее институциональные рамки. Его путь — от занятий физикой и математикой к почти мистическому пониманию композиции — во многом объясняет редкую для советского контекста сосредоточенность на внутреннем времени и метафизике звучания. Участие в импровизационной «Астрее» и попадание в печальной памяти «список Хренникова» закрепили за Артемовым статус автора, работающего не «вопреки», а как будто мимо исторической суеты. Его идея musica perennis — не эстетический жест, а способ существования музыки вне моды и политической конъюнктуры.
Слушайте Вячеслав Артёмов: Симфония элегий — Саулюс Сондецкис на Яндекс Музыке.
«Симфония элегий» в записи 1983 года звучит как медленное развертывание одного состояния, доведенного до предельной концентрации. Три элегии не столько контрастируют, сколько постепенно снимают внешние слои восприятия, подводя слушателя к финальной, самой емкой части. Литовский камерный оркестр и солисты играют с аскетичной точностью, без эффектных ходов, но с почти математическим чувством тишины и звука. Артемов не предлагает драматургии в привычном смысле — он настаивает на вслушивании, на отказе от ожиданий. Эта музыка не стремится быть актуальной, но именно поэтому сегодня воспринимается как опыт мистического погружения, в котором время перестает быть линейным, а элегия — жанром, превращаясь в способ мышления.