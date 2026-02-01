Английские пациенты: The Damned вспоминают молодость, Sleaford Mods предвидят крах

Два бомжеватого вида мужичка из Ноттингема вот уже полтора десятка лет раздают пощечины общественному вкусу Альбиона и довольно откровенно плюют в лицо истеблишменту. Популярность их в народных массах вполне понятна — более удивительно, что британский истеблишмент, обычно пережевывающий и выплевывающий контркультурных бунтарей, Джейсоном Уильямсоном и Эндрю Ферном явно подавился. Это уже 13-й альбом их развернутых инвектив в адрес общества и мира в целом — на сей раз, впрочем, несколько более музыкальный в привычном смысле слова (Уильямсон теперь не просто плюется ядом, но действительно поет — а делать это он, как ни удивительно, умеет, что было заметно еще на выпущенном несколько лет назад кавере не самой простой для мужского вокала песни Yazoo).