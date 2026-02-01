Сухари сушить: механизмы памяти в новом романе Джулиана Барнса

В рассказе о том, как пронесшие свое чувство через всю жизнь персонажи решают пожениться в возрасте за 60, чтобы вскоре опять расстаться (потому что жену стала утомлять чрезмерная любовь мужа), действительно можно усмотреть что-то не очень правдоподобное. Но в том и состоит коварный фокус «Исход (ов)»: Барнс на все лады проводит идею о том, что на собственную память никто не может по-настоящему положиться, и потому читателю остается только догадываться, какие подробности автор взял из жизни, а какие присочинил. При этом Стивен получился совсем бледным и инертным персонажем, а резкая Джин, которая не стесняется в выражениях, служит своего рода зеркалом для писателя Барнса, которого она периодически шпыняет именно за сомнительные литературные принципы, прежде всего за то, что его любимая «гибридная» стратегия балансирования между правдой и вымыслом глубоко ошибочна.