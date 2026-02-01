Искусство и интеллект: в консерватории объединили роботов с музыкантами

В «Мельхиоре» Дарьи Маминовой вокальные семплы с обрывками стихотворений Пастернака и Эдварда Томаса вплетаются в дуэт двух синтезаторов — и это размывает водораздел между не только инструментами, но и жанрами: в академическом авангарде слышатся отголоски Бьорк. Но и у Попова в «Темной материи» агрессивный ритм в какой-то момент вплотную подходил к дабстепу. Ну, а самый ироничный опус концерта — «Поначалу я никого не увидел» Петра Айду — и вовсе оказывается не столько музыкальным, сколько театральным и перформативным явлением. Превратив бред алкоголика в декламацию (за основу взята стенограмма реального пациента), Айду сопроводил это игрой квартета с дыхательными трубками во рту.