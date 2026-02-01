Ричмонд
С 1 февраля в России изменились правила предоставления семейной ипотеки

В России изменились правила предоставления семейной ипотеки.

Источник: Недвижимость РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Правила предоставления семейной ипотеки изменились в России — теперь на семью нельзя оформить два льготных кредита, и супруги должны обязательно выступать созаемщиками, соответствующие правила вступили в силу с 1 февраля.

При этом, согласно решению министерства финансов о порядке предоставления субсидий, у супругов сохраняется возможность привлечь третьих лиц, если дохода не хватает для получения кредита по программе.

Кроме того, с 1 февраля россияне, взявшие комбинированный кредит по льготным семейной, дальневосточной и арктической ипотекам, смогут рефинансировать ставку по его рыночной части, размер снижения будет зависеть от условий по рыночным программам банка.