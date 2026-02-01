Календарь на 1 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Хиджаб — важнейший элемент женской одежды в исламской культуре, символ скромности, нравственности и сдержанности. Праздник в честь него появился в 2013 году по инициативе студентки-мусульманки Назмы Кхан. В детстве она переехала в США с родителями. И в школе, и в вузе девушка часто сталкивалась с осуждением и непониманием: у многих людей хиджаб ассоциировался с радикализмом. Кхан запустила сайт, где начала рассказывать об истории появления хиджаба, а потом предложила установить в честь него праздник.