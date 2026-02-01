Календарь на 1 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

1 февраля свой профессиональный праздник отмечают работники лифтового хозяйства России. В мире празднуют Международный день десерта и День хиджаба. В православных храмах сегодня вспоминают евангельскую притчу о мытаре и фарисее, а также чтут память пpeпoдoбнoгo Мaкapия Вeликoго. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 1 февраля.
* ~День работника лифтового хозяйства в России~
1 февраля 1949 года Совет Министров СССР принял постановление «Об организации производства лифтов», что положило начало развитию лифтовой отрасли в нашей стране. Хотя День работников лифтового хозяйства пока не стал официальным праздником, на протяжении многих десятилетий его ежегодно отмечают все, кто трудится в сфере лифтостроения, обслуживания и монтажа лифтов.
Сегодня без лифта невозможно представить ни жилой небоскреб, ни промышленное предприятие, ни общественное здание. От работников лифтового хозяйства зависят безопасность и комфорт миллионов людей.
* ~Всемирный день хиджаба~
Хиджаб — важнейший элемент женской одежды в исламской культуре, символ скромности, нравственности и сдержанности. Праздник в честь него появился в 2013 году по инициативе студентки-мусульманки Назмы Кхан. В детстве она переехала в США с родителями. И в школе, и в вузе девушка часто сталкивалась с осуждением и непониманием: у многих людей хиджаб ассоциировался с радикализмом. Кхан запустила сайт, где начала рассказывать об истории появления хиджаба, а потом предложила установить в честь него праздник.
* ~Международный день десерта~
Как и многие гастрономические праздники, Международный день десерта не имеет серьезной исторической основы, но его с удовольствием отмечают профессиональные кондитеры и гурманы. Для первых это возможность продемонстрировать свое мастерство на конкурсах, фестивалях и мастер-классах, для вторых — попробовать что-то действительно необычное. В этот день кафе и рестораны предлагают гостям авторские десерты, любители кулинарного искусства делятся рецептами. Сегодня есть повод на время забыть о диетах и побаловать себя любимым пирожным.
* ~День Робинзона Крузо~
Праздник посвящен знаменитому роману Даниэля Дефо. В его основу легла история шотландского моряка, боцмана Александра Селкирка, который более четырех лет провел в одиночестве на пустынном острове в Тихом океане. Считается, что 1 февраля 1709 года британское судно «Герцог» подобрало его и доставило на родину. По легенде, Даниэль Дефо познакомился с Селкирком в пивной, где боцман охотно рассказывал посетителям о своих приключениях. Так появилось знаменитое произведение, которым зачитывалось не одно поколение подростков.
* ~Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений~
Ежегодно с 1 по 7 февраля по инициативе ООН проходит Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений. Ее задача — вовлечь жителей разных стран в межкультурный диалог, напомнить о том, что важно жить в мире, невзирая на различия в расе, языке или религии. В России в честь этого события проходят контент-марафоны на базе вузов, выставки и культурные форумы.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 февраля в других странах.
Национальный день свободы — США. 1 февраля 1865 года президент США Авраам Линкольн подписал резолюцию конгресса о внесении в Конституцию США 13-й поправки об отмене рабства. В честь этого исторического события проходит возложение венков к Колоколу Свободы в Филадельфии — одному из главных символов американской независимости.
Апокриес — Греция. В Греции начинается знаменитый февральский карнавал (греческая Масленица). Он завершится 22 февраля. Его название означает «без мяса» — это период перед Великим постом. Главные празднования проходят в городах Патра, Ксанти, Серрес, на острове Хиосе и в других регионах, где особо чтут старинные обычаи. Люди наряжаются в карнавальные костюмы, участвуют в шествиях и парадах. Кульминация наступает в Цикнопемти — барбекю-четверг 12 февраля. В этот день на улицах царит веселье, а главным блюдом считается жареное мясо — люди символически прощаются с ним до Пасхи.
Религиозные праздники 1 февраля.
* Неделя о мытаре и фарисее.
Это первое из четырех воскресений, подготавливающих православных верующих к Великому посту. Свое название день получил в честь евангельской притчи о двух людях, молившихся в храме: фарисее, который превозносил свои заслуги и гордился соблюдением всех ритуалов, и кающемся сборщике податей — мытаре. Церковь видит в этом урок истинного смирения, напоминая, что перед Богом искреннее покаяние важнее формального исполнения обрядов.
Главный смысл предстоящего периода заключается в борьбе с духовной гордыней и осознании того, что спасение начинается с признания своих несовершенств. Эта неделя — так называемая сплошная седмица, когда отменяется традиционный пост в среду и пятницу.
* День памяти преподобного Макария Великого, Египетского.
Преподобный Макарий жил в IV веке в Египте. Еще в молодые годы он решил полностью посвятить себя Богу. Став учеником преподобного Антония Великого, он удалился в Скитскую пустыню. Проведя более шестидесяти лет в строгом уединении, преподобный Макарий достиг высочайшей степени духовного совершенства. За это Бог удостоил его дара прозорливости и исцеления. Святой также прославился своими богословскими трудами: он был автором бесед, наставлений, посланий и молитв.
* День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Сегодня исполняется 17 лет духовному служению на самом высоком церковном посту Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 1 февраля 2009 года он был возведен на патриарший престол. По традиции эта дата отмечается как общецерковный праздник.
Народные праздники и приметы 1 февраля.
* Макарьев день.
В день памяти знаменитого христианского святого преподобного Макария Великого на Руси отмечали Макарьев день. В народе его часто называли Макарий Весноуказчик, поскольку по погоде в этот период судили о том, когда придет весна. Чтобы отогнать болезни и приблизить тепло, хозяйки заваривали в самоваре душистый чай и подавали его с медом. Ругаться на Макарьев день было запрещено: это время старались провести в домашнем кругу в полной гармонии.
По огню в печи судили о будущем благополучии: если поленья разгорались сразу — в доме будет достаток, а в семье лад.
* Приметы.
Сосульки заплакали — быть ранней весне.
Метель на Макара — к вьюге на Масленицу.
Морозный день — к холодному февралю.
Звездное ночное небо — к суровым морозам.
Ясный солнечный день — к ранней весне.
Какие исторические события произошли 1 февраля.
* 1587 год — английская королева Елизавета I подписала смертный приговор Марии Стюарт, претендентке на престол.
* 2003 год — потерпел крушение шаттл «Колумбия». На его борту находились семь членов экипажа, все они погибли.
Дни рождения и юбилеи 1 февраля.
* В 1462 году родился Иоганн Тритемий — немецкий ученый, аббат, один из основоположников криптографии.
* В 1939 году родилась Екатерина Максимова — балерина, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии.
Кто отмечает дни рождения.
* 87 лет исполняется Юрию Росту — советскому и российскому фотографу и журналисту, писателю, актеру, телеведущему.
* 75 лет исполняется Константину Никольскому — советскому и российскому рок-музыканту, певцу, гитаристу.