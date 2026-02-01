Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Размер материнского капитала на первого ребенка после индексации с 1 февраля вырастет на 5,6%, почти до 730 тысяч рублей, следует из постановления правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2026 году».
Согласно документу, маткапитал после соответствующих изменений вырастет на 5,6%. Так, его размер увеличится до 728 921,9 рублей.
Пресс-служба Минтруда РФ отмечала, что материнский капитал на второго ребенка составит 234 321,23 рубля для семей, ранее получавших выплату на первого ребенка. Если же семья не получала выплату, она сможет получить сертификат в размере 963 тысячи рублей.
Глава ведомства Антон Котяков ранее сообщал, что средствами материнского капитала в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он отмечал, что в бюджете на данные цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.