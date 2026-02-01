Маткапитал на первого ребенка вырастет почти до 730 тысяч рублей

Глава ведомства Антон Котяков ранее сообщал, что средствами материнского капитала в 2026 году воспользуются 1,7 миллиона семей. Он отмечал, что в бюджете на данные цели предусмотрено почти 567 миллиардов рублей, что на 30 миллиардов больше, чем в прошлом году.