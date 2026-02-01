Биткоин впервые с апреля упал ниже 80 тысяч долларов

Ещё в пятницу, 30 января, биткоин потерял около 7% всего за сутки. На фоне распродаж крипторынок обновил минимумы с ноября, а в моменте цена первой криптовалюты опускалась почти до 81 тысячи долларов. Инвесторы массово фиксируют убытки и выходят из рисковых активов.
Дополнительным тревожным сигналом стал «индекс страха и жадности», который рухнул до 20 пунктов из 100 — это зона «чрезвычайного страха». Такой показатель говорит о панических настроениях на рынке и высокой вероятности дальнейших продаж. По данным CoinGlass, за последние 24 часа было ликвидировано более 352 тысяч позиций трейдеров на сумму 1,55 млрд долларов. Из них свыше 406 млн долларов пришлось именно на биткоин.
Ранее экономист раскритиковал совет криптомиллионера вложиться в медь по аналогии с «ранним биткоином». Эксперт объяснил, что рынок меди давно сформирован, а мечты о быстром обогащении — опасная иллюзия. По его словам, это обычный сырьевой актив с циклами, рисками и высокими затратами на хранение, а не билет в финансовый рай.
