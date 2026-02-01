Биткоин впервые с апреля упал ниже 80 тысяч долларов

Дополнительным тревожным сигналом стал «индекс страха и жадности», который рухнул до 20 пунктов из 100 — это зона «чрезвычайного страха». Такой показатель говорит о панических настроениях на рынке и высокой вероятности дальнейших продаж. По данным CoinGlass, за последние 24 часа было ликвидировано более 352 тысяч позиций трейдеров на сумму 1,55 млрд долларов. Из них свыше 406 млн долларов пришлось именно на биткоин.