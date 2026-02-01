Стармер призвал брата короля Британии Эндрю дать показания по делу Эпштейна

Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал брата короля Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом Соединенных Штатов по поводу его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом в субботу, 31 января, сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на заявление политика.
— Кир Стармер сказал, что Эндрю должен дать показания перед Конгрессом США о своих связях с покойным педофилом Джеффри Эпштейном, — говорится в статье.
Во время визита британского премьера в Японию, где он встречался с главой правительства страны Санаэ Такаити, ему задали вопрос по поводу того, должен ли Эндрю извиниться перед жертвам финансиста и дать показания по поводу преступлений Эпштейна, о которых он знал.
— Жертвы должны быть в приоритете. Что касается извинений, это вопрос к Эндрю. Но что касается дачи показаний, то я всегда говорил, что любой, кто обладает информацией, должен быть готов поделиться ей в любой форме, в которой его попросят, — цитирует Sky News Стармера.
В декабре 2025 года сообщалось, что британская полиция изучает судебные материалы, связанные с Джеффри Эпштейном, в которых упоминается бывший принц Эндрю.