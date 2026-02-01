Ричмонд
Названы два важных медицинских исследования для россиян старше 40 лет

После 40 лет плановое прохождение гастроскопии и колоноскопии становится критически важным для профилактики и раннего выявления опасных заболеваний желудочно-кишечного тракта, даже при отсутствии жалоб, предупредил нейрогастроэнтеролог Андрей Симаков. По его словам, жители России и стран СНГ находятся в зоне умеренного и высокого риска развития рака прямой и толстой кишки, желудка и пищевода.

Источник: Life.ru

Медик подчеркнул, что только эндоскопическое исследование позволяет вовремя обнаружить предраковые изменения, полипы, симптомы гастрита, ГЭРБ и другие патологии. С возрастом вероятность образования полипов, способных перерождаться в злокачественные опухоли, увеличивается, поэтому рекомендуется проходить эти процедуры раз в пять лет, а при отягощённом семейном анамнезе — раньше и чаще.

Осмотр можно провести под седацией, что повышает комфорт и качество обследования, поскольку врач не отвлекается на реакцию пациента. Процедура безопасна, выполняется амбулаторно, и после её завершения пациент быстро возвращается к обычной жизни, получив на руки заключение.

«Важно понимать, что заболевания ЖКТ в большинстве случаев не проявляют себя на ранних стадиях. И выявить их помогает эндоскопия», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее врач раскрыла опасность жировой болезни печени, которой страдают и худые. Кроме того, названы лучшие специи для поддержания здоровья зимой.

