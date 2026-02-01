Названы два важных медицинских исследования для россиян старше 40 лет

Медик подчеркнул, что только эндоскопическое исследование позволяет вовремя обнаружить предраковые изменения, полипы, симптомы гастрита, ГЭРБ и другие патологии. С возрастом вероятность образования полипов, способных перерождаться в злокачественные опухоли, увеличивается, поэтому рекомендуется проходить эти процедуры раз в пять лет, а при отягощённом семейном анамнезе — раньше и чаще.
Осмотр можно провести под седацией, что повышает комфорт и качество обследования, поскольку врач не отвлекается на реакцию пациента. Процедура безопасна, выполняется амбулаторно, и после её завершения пациент быстро возвращается к обычной жизни, получив на руки заключение.
«Важно понимать, что заболевания ЖКТ в большинстве случаев не проявляют себя на ранних стадиях. И выявить их помогает эндоскопия», — заключил собеседник «Газеты.ru».
