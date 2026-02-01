Как изменится жизнь с 1 февраля 2026-го: пенсии больше, штрафы драконовские, ипотеку ужесточили, а ВПЧ теперь по ОМС

К примеру, вы приобрели год назад ноутбук за 50 тысяч, вчера он у вас вышел из строя — и вы решили потребовать возврата денег. Далее продавец решает: добровольно удовлетворить требование или отказать. В таком случае вы, как покупатель, можете уже действовать через суд. Но это не главное. Допустим, продавец согласился либо суд вынес решение в вашу пользу. Таким обазом, вернут вам не те 50 тысяч, которые вы отдали год назад за ноутбук, а текущую рыночную цену такого же бывшего в употреблении устройства.