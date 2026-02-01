Как изменится жизнь с 1 февраля 2026-го: пенсии больше, штрафы драконовские, ипотеку ужесточили, а ВПЧ теперь по ОМС

Последний зимний месяц принесёт с собой не только приближение весны, но и немало изменений в законах. От индексации пенсий до новых штрафов за нарушение ПДД и анализа на ВПЧ. Как именно изменится наша жизнь с 1 февраля 2026 года? Читайте в материале Life.ru.
Что изменится с 1 февраля?
1 февраля 2026 года принесло с собой ряд важных изменений в российском законодательстве. Граждан РФ ждут надбавка к пенсиям и пособиям, расширение бесплатных услуг, доступных по ОМС, ужесточение правил семейной ипотеки, а также новые нормы возврата товаров. Обо всём более подробно расскажем далее.
Семейная ипотека.
С 1 февраля 2026 года правила получения семейной ипотеки ужесточаются. Теперь, для того чтобы оформить заём на покупку жилья с господдержкой, необходимо участие сразу обоих супругов как созаёмщиков. Это исключает возможность оформить сразу два кредита каждому из родителей, не дожидаясь полного погашения предыдущей ипотеки. Более подробно мы уже рассказывали об этом здесь, советуем ознакомиться!
Повышение пенсий и пособий с 1 февраля 2026.
Также с 1 февраля 2026 года некоторые категории граждан нашей страны получат прибавку к пенсиям и пособиям. Так, ряд выплат, куда входят более 40 видов социальной поддержки, проиндексируют на 5,6%.
Прибавку получат родители при рождении/усыновлении ребёнка, матери военнослужащих по призыву, инвалиды, ветераны, герои труда — через ЕДВ, а также родители, получающие пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, безработные и пострадавшие на производстве.
А ещё проиндексирован материнский капитал. О том, сколько теперь составляет эта выплата с 1 февраля 2026 года, а также как выросли остальные пособия, подробно рассказали здесь.
Медицина: анализ на ВПЧ теперь по ОМС.
С 1 февраля 2026 года расширен список услуг, которые граждане России могут получить совершенно бесплатно по ОМС. Также обновили порядок прохождения диспансеризации, предоставления высокотехнологичной помощи (ВМП) и механизмы маршрутизации пациентов.
Так, анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) теперь можно сделать совершенно бесплатно. Помимо того, в ОМС вошли анализ на липопротеин, пересадка почки и генетический скрининг для беременных. Мы уже рассказывали об этом более подробно здесь, советуем ознакомиться с полным перечнем изменений.
Драконовские штрафы для автомобилистов.
С 1 февраля 2026 года автомобилистов ждут новые штрафы. Так, за превышение скорости теперь в среднем придётся заплатить на 30% больше. Например, за превышение на 20−40 км/ч — 750 рублей (ранее 500 рублей), за превышение более чем на 60 км/ч — 5000 рублей или лишение прав на срок до полугода. За несоблюдение дистанции оштрафуют на 1500 рублей, при повторном нарушении в течение года — на 3000 рублей. Штраф за использование телефона за рулём увеличен до 3000 рублей, вводится автоматическая фиксация нарушения с помощью камер. Штраф за парковку в неположенном месте в крупных городах — 5000 рублей, расширен перечень мест, где парковка запрещена. За отсутствие зимней резины теперь предусмотрен штраф 2000 рублей.
Камеры в Москве теперь фиксируют ещё два типа дорожных инцидентов — движение на электросамокатах и других СИМ по полосам для автомобилей и проведение несогласованных дорожных работ.
Кроме того, автомобилистам необходимо заменить права, которые были оформлены в феврале 2023 года. Напомним, что водительские права, срок которых истекал с 2022-го по 2025 год, продлевались автоматически на три года. В 2026-м эта норма перестала работать. За езду с просроченным удостоверением предусмотрен штраф до 15 000 рублей.
Возврат товаров.
С 1 февраля вступают поправки и в закон «О защите прав потребителей», касающиеся возврата некачественных технически сложных товаров, к которым относятся электроника и транспортные средства.
Отныне, если вы приобрели технически сложный товар, а через какое-то время решили его вернуть по причине того, что он некачественный, вам имеют право возместить денежные средства не в размере стоимости нового товара, а с учётом износа и года выпуска. То же касается, если вам поменяют товар на аналогичный с доплатой.
К примеру, вы приобрели год назад ноутбук за 50 тысяч, вчера он у вас вышел из строя — и вы решили потребовать возврата денег. Далее продавец решает: добровольно удовлетворить требование или отказать. В таком случае вы, как покупатель, можете уже действовать через суд. Но это не главное. Допустим, продавец согласился либо суд вынес решение в вашу пользу. Таким обазом, вернут вам не те 50 тысяч, которые вы отдали год назад за ноутбук, а текущую рыночную цену такого же бывшего в употреблении устройства.
В случае с автомобилем будет такая же схема. При назначении компенсации продавец будет исходить не из цены новой машины, а из стоимости аналогичного автомобиля с такими же годом выпуска, пробегом и в таком состоянии на вторичном рынке.
Как проверить, касается ли вас новый закон.
Проверить, касается ли вас новый закон, можно с помощью законодательных баз и систем для отслеживания изменений в законодательстве.
Проще всего сделать это через «Госуслуги». Там есть бот, который поможет вам с этим.
Также на сайте Правительства РФ publication.pravo.gov.ru, где публикуются новые законы и изменения, вы можете ознакомиться с материалами и разобраться, касается вас то или иное изменение.
По вопросам индексации и прочих изменений в начислении пенсий и пособий можно обратиться в Социальный фонд, где вам подробно всё разъяснят.