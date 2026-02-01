С 1 февраля в России повысят выплаты инвалидам и ветеранам

С 1 февраля 2026 года в России будет проведена индексация ежемесячных денежных выплат для ряда социально значимых категорий граждан на 5,6%.
Согласно постановлению правительства РФ, размеры выплат составят: для инвалидов I группы — 6 157,22 рубля, для инвалидов II группы и детей-инвалидов — 4 397,23 рубля, для инвалидов III группы — 3 520,01 рубля.
Ветераны боевых действий будут получать 4 838,66 рублей, а Герои труда СССР и России — 103 693,16 рубля.
Ранее сообщалось, что россиянам станет проще и быстрее получить визу в Японию.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.