С 1 февраля в России повысят выплаты инвалидам и ветеранам

С 1 февраля 2026 года в России будет проведена индексация ежемесячных денежных выплат для ряда социально значимых категорий граждан на 5,6%.

Согласно постановлению правительства РФ, размеры выплат составят: для инвалидов I группы — 6 157,22 рубля, для инвалидов II группы и детей-инвалидов — 4 397,23 рубля, для инвалидов III группы — 3 520,01 рубля.

Ветераны боевых действий будут получать 4 838,66 рублей, а Герои труда СССР и России — 103 693,16 рубля.

Ранее сообщалось, что россиянам станет проще и быстрее получить визу в Японию.

