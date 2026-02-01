В России с 1 февраля вырастут выплаты при рождении ребенка

Согласно постановлению правительства РФ, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка увеличится до 28 773 рублей. Также будет проиндексировано пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, максимальный размер которого составит 83 тысячи рублей.