В России с 1 февраля вырастут выплаты при рождении ребенка

С 1 февраля 2026 года в России на 5,6% вырастут ключевые социальные выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.
Согласно постановлению правительства РФ, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребёнка увеличится до 28 773 рублей. Также будет проиндексировано пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, максимальный размер которого составит 83 тысячи рублей.
Кроме того, беременная жена военнослужащего-срочника будет ежемесячно получать 45 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России повысят выплаты инвалидам и ветеранам.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.