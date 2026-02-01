Столицей «Тотального диктанта» в 2026 году стал Улан-Удэ

«Столицей “Тотального диктанта — 2026” стал Улан-Удэ. Город набрал наибольшее количество баллов в конкурсе, обойдя Псков, Обнинск и Читу», — говорится в сообщении.
Выбор столицы объявили на XIV Международной научно-практической конференции «Динамические процессы в современном русском языке».
Главный город акции традиционно организует центральную площадку. Диктант пройдёт 18 апреля 2026 года. Улан-Удэ примет автора текста — писателя Алексея Варламова. В городе проведут мероприятия для любителей русского языка и современной литературы. Онлайн-марафон «Тотального диктанта» будет транслировать именно Улан-Удэ.
Напомним, в конце прошлого года «Тотальный диктант — 2025» выиграл премию «Мы вместе». Награду получил Вячеслав Беляков. Второе место занял проект «МестоПамяти.РФ» Александры Коновченко, третье — марафон «Добрая Вятка» Дианы Дуниной. На премию подали свыше пяти тысяч заявок.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.