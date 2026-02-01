Столицей «Тотального диктанта» в 2026 году стал Улан-Удэ

Главный город акции традиционно организует центральную площадку. Диктант пройдёт 18 апреля 2026 года. Улан-Удэ примет автора текста — писателя Алексея Варламова. В городе проведут мероприятия для любителей русского языка и современной литературы. Онлайн-марафон «Тотального диктанта» будет транслировать именно Улан-Удэ.