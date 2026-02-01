Мама Юлии Началовой показала фото её заснеженной могилы в день рождения дочери

Таисия рассказала RT, что Юля была удивительным ребенком, а её улыбчивость и чувство юмора заряжали всех вокруг. По словам мамы, до сих пор приходят сообщения от людей, которые хотя бы раз встречали Началову — в поездках или на работе. Все вспоминают её душевность и полное отсутствие высокомерия.