Мама Юлии Началовой показала фото её заснеженной могилы в день рождения дочери

Её мама Таисия Началова в день рождения дочери посетила могилу на Троекуровском кладбище, где теперь стоит наряженная ёлочка, и опубликовала архивное фото звезды. Она поделилась тёплыми воспоминаниями.
Таисия рассказала RT, что Юля была удивительным ребенком, а её улыбчивость и чувство юмора заряжали всех вокруг. По словам мамы, до сих пор приходят сообщения от людей, которые хотя бы раз встречали Началову — в поездках или на работе. Все вспоминают её душевность и полное отсутствие высокомерия.
Память певицы почтила и вдова недавно экс-участника группы «На-На» Владимира Лёвкина Маруся. Она опубликовала общую фотографию, подписав: «С днём рождения, Юльчик! Глядя на эту фотку, становится так тепло и грустно… Как хорошо, что у нас осталось столько светлых воспоминаний».
Напомним, 38-летняя певица Юлия Началова умерла от заражения крови 16 марта 2019 года. У звезды были диабет второго типа, подагра и красная волчанка. Для миллионов россиян смерть исполнительницы стала настоящим шоком. Её дочь Вера потеряла маму в 12 лет.
Проблемы со здоровьем коснулись и бывшего мужа Юлии Началовой — футболиста Евгения Алдонина. У экс-игрока сборной обнаружено серьёзное заболевание, которое потребует продолжительной терапии — рак желудка. Известие вызвало широкий резонанс, спортсмена поддержали фанаты, так и его товарищи по футбольному миру.
