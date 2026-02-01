В файлах Эпштейна нашли письма о мутантах и путешествиях во времени

В файлах скандального американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли письма о мутантах и путешествиях во времени. Соответствующий пост разместил подкастер Глеб Соломин.
К публикации в Telegram-канале он приложил скриншот поста из соцсети X, на котором запечатлен фрагмент одного из документов.
— Нам следует изучить биологические последствия путешествий во времени. Было бы забавно рассчитать скорость эволюции популяции (или мутанта), которая способна перемещаться во времени, — сказано в документе.
Минюст Соединенных Штатов опубликовал почти три миллиона страниц документов по делу Эпштейна, а также тысячи видео и изображений. В файлах упоминаются известные личности, включая американского президента Дональда Трампа, бывшего президента Билла Клинтона, бизнесменов Билла Гейтса и Илона Маска.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал брата короля Карла III Эндрю дать показания перед Конгрессом Соединенных Штатов по поводу его связей с Джеффри Эпштейном. Об этом 31 января сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на заявление политика.