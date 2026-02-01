Соцфонд проиндексировал социальные выплаты и страховые пособия

«Социальный фонд с 1 февраля проиндексировал ряд социальных выплат — всего более 40 видов различных пособий и мер поддержки. Самая многочисленная категория, кому в феврале были повышены средства, — это получатели ежемесячных денежных выплат. Среди них ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, Герои России и Герои Труда, а также граждане с инвалидностью, чернобыльцы и другие», — сказал председатель Соцфонда РФ Сергей Чирков, чьи слова приводит пресс-служба.