Учёный объяснил, почему опасно оставлять зарядку в розетке

В то же время ключевая опасность заключается в использовании контрафактных зарядок и кабелей, не имеющих элементарной защиты от перегрева и скачков напряжения, а также в неудовлетворительном состоянии домашней электросети. Даже в режиме ожидания адаптер продолжает потреблять небольшое количество энергии, что со временем приводит к медленной деградации внутренних компонентов и может увеличить риск поломки.