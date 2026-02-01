Ричмонд
Учёный объяснил, почему опасно оставлять зарядку в розетке

Постоянное оставление зарядного устройства в розетке несёт в себе ряд рисков, включая преждевременный износ самого адаптера и потенциальную угрозу безопасности, предупредил научный сотрудник РТУ МИРЭА Андрей Елшин. Однако, по его словам, сертифицированные оригинальные устройства имеют многократный запас прочности и при исправной проводке их круглосуточное подключение обычно безопасно.

Источник: Life.ru

В то же время ключевая опасность заключается в использовании контрафактных зарядок и кабелей, не имеющих элементарной защиты от перегрева и скачков напряжения, а также в неудовлетворительном состоянии домашней электросети. Даже в режиме ожидания адаптер продолжает потреблять небольшое количество энергии, что со временем приводит к медленной деградации внутренних компонентов и может увеличить риск поломки.

Качество провода не менее важно: повреждённая изоляция, плохой контакт или использование дешёвых подделок сводят на нет безопасность всей системы и могут привести к возгоранию. Для долгосрочной и безопасной эксплуатации важно приобретать только сертифицированные аксессуары от проверенных производителей, регулярно проверять розетки и вилки на предмет перегрева, а также полностью отключать устройство во время грозы, заключил собеседник «Газеты.ru».

К слову, оставлять зарядные устройства в розетках безопасно только при определённых условиях, предупредил IT-эксперт. По его словам, качественные адаптеры оснащены специальными контроллерами, автоматически прекращающими подачу электроэнергии.

Самые важные открытия, исследования и заявления учёных — в разделе «Наука» на Life.ru.