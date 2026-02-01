Врач рассказала, что делать, если появились симптомы вируса Нипах

«Если появились первые признаки (в поездке — ред.), лучше сразу обращаться к врачу. Анализы делают и в Индии, и других странах, и у нас. И очень важно всегда, если вдруг после возвращения из другой страны появилась температура или какие-то другие симптомы, даже не идти в поликлинику, а позвонить в больницу и сказать, что вернулся из другой страны, и назвать симптомы. Ведь это может быть не только Нипах, это могут быть и другие инфекции. Главное — сказать об этом врачам, чтобы они приняли какие-то меры», — заявила РИА Новости Компанец.