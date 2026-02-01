«Запустил революционные перемены»: Юмашев рассказал, что изменил Ельцин

«Борис Николаевич был человеком с огромным чувством ответственности. Фраза, которую вы вспомнили, “Я — президент России № 1”, — он ответил вам вполне серьезно. Он прекрасно осознавал, что сделал. Коммунизм, цензура, дефицит, ложь на государственном уровне — он сломал хребет системы, которая душила страну больше 70 лет», — прокомментировал он вопрос издания, считал ли Ельцин себя исторической личностью.