«Запустил революционные перемены»: Юмашев рассказал, что изменил Ельцин

Бывший президент РФ Борис Ельцин запустил революционные перемены, которые навсегда изменили страну. Об этом КP.RU рассказал экс-глава Администрации главы государства Валентин Юмашев.
«Борис Николаевич был человеком с огромным чувством ответственности. Фраза, которую вы вспомнили, “Я — президент России № 1”, — он ответил вам вполне серьезно. Он прекрасно осознавал, что сделал. Коммунизм, цензура, дефицит, ложь на государственном уровне — он сломал хребет системы, которая душила страну больше 70 лет», — прокомментировал он вопрос издания, считал ли Ельцин себя исторической личностью.
По мнению Юмашева, экс-президент запустил революционные перемены, которые навсегда изменили страну: рыночная экономика, демократия, свобода. Ельцин сражался все 90-е годы за эти ценности, добавил он.
Юмашев заметил, что именно поэтому Ельцин и решился пойти на вторые президентские выборы 96-го года с рейтингом в 5%, потому что понимал: в случае победы коммунисты могут уничтожить все, что было построено в первые годы новой России.
Полный текст интервью с Валентином Юмашевым читайте по ссылке.