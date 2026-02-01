SpaceX намерена вывести в космос сеть центров обработки данных: вот для чего

SpaceX намерена создать на орбите сеть центров обработки данных для вычислений в области искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, для этого компания хочет вывести на орбиту до миллиона спутников.
Согласно заявке SpaceX, проект станет первым шагом к цивилизации, способной использовать всю энергию своей звезды — так называемый «уровень II по Кардашеву». Это необходимо для поддержки мощных ИИ-приложений и будущего человечества как межпланетного вида. Инициатором стал Илон Маск.
Уточняется, что спутники будут выводить на высоту 500−2000 км ракетой Starship. Эта космическая система должна стать дешевой и экологичной альтернативой наземным ЦОД и удовлетворить растущий спрос на вычисления для ИИ.
Система будет охлаждаться естественным излучением тепла в космос, без использования воды. Энергию обеспечат солнечные батареи, а связь между аппаратами — лазерные линии передачи данных.
Кроме этого, ранее Маск заявил, что для строительства города на Марсе потребуется около 10 трлн долларов.