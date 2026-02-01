Ричмонд
«Возникали особые, теплые отношения»: Юмашев рассказал, каких западных политиков ценил Ельцин

Юмашев перечислил политиков, которых ценил Ельцин.

Источник: Комсомольская правда

Экс-глава администрации президента России Валентин Юмашев перечислил западных политиков, которых особо ценил бывший президент Российской Федерации Борис Ельцин. Об этом он рассказал в разговоре с политобозревателем KP.RU Александром Гамовым.

«Я думаю, Гельмута Коля, Жака Ширака, Билла Клинтона. С каждым из них возникли особые, теплые отношения, которые помогали и в развитии отношений между нашими странами», — отметил Юмашев.

По словам бывшего главы администрации Ельцина, особые доверительные отношения у него сложились с экс-лидером Китая Цзян Цзэминем. Юмашев рассказал, что уже после своей отставки Ельцин получил приглашение от китайского главы посетить его резиденцию Далянь.

«Предложил своих знаменитых китайских докторов. Борис Николаевич наотрез отказался. Чтобы китайского лидера не обижать, Наина Иосифовна согласилась встретиться с ними. Потом ходило много слухов, что китайские врачи омолодили Ельцина», — вспоминает Юмашев.

Бывший президент Франции Жак Ширак также приглашал Ельцина с семьей к себе в гости в Париж. Об этой встрече у бывшего главы России, по словам Юмашева, остались теплые воспоминания.

Полный текст интервью с Валентином Юмашевым читайте по ссылке.

