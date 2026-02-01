«Возникали особые, теплые отношения»: Юмашев рассказал, каких западных политиков ценил Ельцин

По словам бывшего главы администрации Ельцина, особые доверительные отношения у него сложились с экс-лидером Китая Цзян Цзэминем. Юмашев рассказал, что уже после своей отставки Ельцин получил приглашение от китайского главы посетить его резиденцию Далянь.