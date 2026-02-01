Ричмонд
Космическое шоу года: Анонсирован день, когда россияне увидят затмение, парад планет и звездопад

12 августа станет настоящим подарком для любителей астрономии. В этот день россияне смогут увидеть сразу несколько редких небесных явлений — солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и масштабный парад планет. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Источник: Life.ru

По данным госкорпорации, перед рассветом в одном секторе неба выстроятся сразу шесть планет: Юпитер, Меркурий, Марс, Уран, Сатурн и Нептун. Такой «космический парад» бывает крайне редко и считается одним из самых зрелищных астрономических событий.

В тот же день произойдёт полное солнечное затмение. Частные фазы этого явления можно будет наблюдать днём на севере России. А уже после заката небо озарит метеорный поток Персеиды, который достигнет своего максимума именно в ночь на 12 августа — при благоприятной погоде можно будет увидеть десятки «падающих звёзд» в час.

Кроме того, ещё один парад планет ожидается 28 февраля. Тогда на небосводе одновременно можно будет разглядеть Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венеру и Меркурий.

Ранее Life.ru писал, что в Солнечную систему ворвалась загадочная межзвёздная комета 3I/ATLAS, которая неожиданно «встроилась» в парад планет. Учёные рассказали, что объект сейчас находится примерно на полпути к Юпитеру и пройдёт рядом с гигантом 16−17 марта. По оценкам специалистов, вероятность такой встречи крайне мала — всего около 2%, что делает событие по-настоящему уникальным.

Больше ключевых событий России и мира — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.