Футболист «Монако» Головин сделал первое результативное действие в 2026 году

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевую передачу в домашнем матче 20-го тура чемпионата Франции по футболу против «Ренна».
Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили Ансу Фати (33-я минута), Магнес Аклиуш (50), Мамаду Кулибали (60) и Станис Идумбо (89). Головин провел на поле 80 минут.
Россиянин сделал первое результативное действие в 2026 году. Всего на счету полузащитника теперь 2 гола и 2 ассиста в 14 матчах чемпионата Франции.
«Ренн» занимает 6-е место в турнирной таблице с 31 очком. «Монако» располагается на 10-й позиции, набрав 27 очков. В следующем туре «Ренн» 7 февраля сыграет в гостях с «Лансом», «Монако» на следующий день на выезде встретится с «Ниццей».