Футболист «Монако» Головин сделал первое результативное действие в 2026 году

«Ренн» занимает 6-е место в турнирной таблице с 31 очком. «Монако» располагается на 10-й позиции, набрав 27 очков. В следующем туре «Ренн» 7 февраля сыграет в гостях с «Лансом», «Монако» на следующий день на выезде встретится с «Ниццей».