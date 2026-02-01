Ричмонд
AC: Трамп призвал немедленно арестовать экс-президента Обаму из-за РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал немедленно арестовать своего предшественника Барака Обаму из-за сфабрикованных им обвинений в сотрудничестве политика с Российской Федерацией. Об этом в субботу, 31 января, сообщило издание American Conservative.

— Трамп призвал к аресту Барака Обамы. Он сказал, что его предшественник пытался совершить госпереворот во время президентских выборов 2016 года, — говорится в статье.

Глава Белого дома обвинил Обаму в использовании темы РФ для подрыва авторитета политика и совершения госпереворота.

— Директор Нацразведки Тулси Габбард опубликовала сотни секретных документов по делу «Рашагейт». Они доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о Трампе, чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и сокрушительной победе Трампа на выборах 2016 года. Арестуйте Обаму немедленно! — привело издание сообщение, размещенное американским лидером в соцсети Truth Social.

В декабре 2025 года член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна призвала власти обнародовать документы, которые, как утверждается, были обнаружены при проверке материалов, связанных с происхождением расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
