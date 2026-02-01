— Директор Нацразведки Тулси Габбард опубликовала сотни секретных документов по делу «Рашагейт». Они доказывают, что Обама лично приказал агентам ЦРУ фабриковать ложные разведывательные данные о Трампе, чтобы подорвать и ослабить доверие американцев к нашей демократии и сокрушительной победе Трампа на выборах 2016 года. Арестуйте Обаму немедленно! — привело издание сообщение, размещенное американским лидером в соцсети Truth Social.