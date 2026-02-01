84 года, слухи о смерти и редкая болезнь. Что в самом деле творится со Львом Лещенко в 2026-м

Кто такой Лев Лещенко.
Лев Валерьянович Лещенко — один из самых известных и популярных исполнителей советской и российской эстрады, чья публичная и творческая карьера продолжается уже более полувека. Он широко известен как народный артист РСФСР, обладатель множества государственных наград, исполнитель хитов, ставших классикой массовой культуры. Самые узнаваемые песни Лещенко — это «День Победы» и «До свидания, Москва».
Биография.
Лев Лещенко родился 1 февраля 1942 года в Москве, в семье, где к искусству относились с уважением. Ещё в школьные годы Лещенко посещал вокальный кружок, где исполнял песни Леонида Утёсова. По окончании школы он пытался поступить в ГИТИС, но его не приняли. Но мечта о сцене не покидала сердце Лещенко, и, чтобы быть поближе к ней, он устроился рабочим в Большой театр.
В 1961 году Лещенко призвали в ряды Советской армии, где он проходил службу в ансамбле песни и пляски 2-й гвардейской танковой армии в составе Группы советских войск в Германии. После дембеля Лещенко вновь попытался поступить ГИТИС, и на этот раз его приняли. С 1964 года он начал работать в стажёрской группе Театра оперетты, спустя два года стал полноценным артистом театра.
Всесоюзную известность он обрёл 1970-е годы: его версия песни «День Победы» стала неотъемлемой частью празднования 9 Мая в СССР и позднее в России. Эта композиция остаётся символом памяти о Великой Отечественной войне и не утрачивает своей популярности у новых поколений.
Творческая карьера певца насчитывает тысячи концертов, участие в телевизионных проектах, записи альбомов и выступления на праздничных концертах. Он — заслуженный и народный артист РСФСР. Является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» (II, III, IV степени), награждён орденами Дружбы народов и Почёта.
Личная жизнь: две жены и отсутствие детей.
Личная жизнь Льва Лещенко всегда вызывала интерес у публики и журналистов. Он был женат дважды.
Первой супругой артиста была Алла Абдалова, с которой он познакомился ещё в студенческие годы. Они прожили вместе 10 лет, их отношения завершились разводом в период наивысшего взлёта его карьеры.
Абдалова рассказывала, что из-за неуверенности в совместном будущем она трижды делала аборт, будучи в браке с Лещенко.
«Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: “Ты меня любишь? Если да, то рожу”. Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то вроде “поступай, как хочешь”», — рассказывала она.
Сейчас Лещенко женат во второй раз. Со своей нынешней супругой Ириной Павловной артист состоит в браке на протяжении без малого 50 лет. Но и в этом союзе Лещенко так и не смог обзавестись детьми. Как утверждал артист, отсутствие детей стало для него одним из жизненных сожалений, и он не скрывал, что вместе с женой они пытались стать родителями, но безуспешно.
Сколько лет Льву Лещенко в 2026 году.
В 2026 году Льву Валерьяновичу Лещенко исполнилось 84 года. Он родился 1 февраля 1942 года, и этот возраст артист сам неоднократно называет «солидным, но не критическим».
Несмотря на почтенные годы, Лещенко продолжает появляться на публике, участвовать в концертах и телевизионных проектах. В интервью он подчёркивает, что не ощущает себя «человеком прошлого» и старается сохранять активный образ жизни, насколько это возможно с учётом возраста.
Здоровье Лещенко в 2026 году: правда о болезни.
Тема здоровья Льва Лещенко регулярно становится поводом для слухов и тревожных публикаций в СМИ. Особенно активно они распространялись после перенесённого им коронавируса в 2020 году, когда артист находился под наблюдением врачей. С тех пор в информационном пространстве периодически появляются сообщения о «тяжёлом состоянии», «госпитализации» или «неизлечимых болезнях». К примеру, в 2024 году появились сообщения об обнаружении у певца транстиретинового амилоидоза, который появляется из-за мутаций гена белка транстиретина в организме. В марте прошлого года стало известно, что развитие заболевания удалось остановить.
В 2026 году официальной информации о критических проблемах со здоровьем Лещенко нет. Сам артист и его представители неоднократно заявляли, что состояние соответствует возрасту: присутствуют хронические возрастные заболевания, однако ничего экстренного или угрожающего жизни не зафиксировано.
Музыкант подчёркивает, что слухи о тяжёлой болезни зачастую сильно преувеличены и возникают из-за редких появлений на публике или отмен отдельных мероприятий по медицинским показаниям. Например, в конце прошлого года артист сообщил, что простудился.
В 2026 году Лещенко живёт в режиме, рекомендованном врачами, совмещая отдых, лечение и творческую деятельность.
Лещенко и СВО: позиция и действия.
Позиция Льва Лещенко по поводу специальной военной операции с самого её начала была непоколебимой: артист открыто высказывался в поддержку Вооружённых сил РФ, заявляя, что считает своим долгом поддерживать страну в сложный период.
Лещенко неоднократно принимал участие в патриотических концертах и мероприятиях, направленных на поддержку военнослужащих и жителей новых регионов. Он подчёркивал, что его вклад — это прежде всего творчество и моральная поддержка.
Чем занимается Лещенко сейчас.
В 2026 году Лев Лещенко не ведёт активную гастрольную жизнь в классическом понимании, однако полностью из публичного пространства он не исчез. Основные направления его деятельности сегодня — это участие в крупных государственных и памятных концертах, юбилейных вечерах, телепроектах и фестивалях.
Артист продолжает сотрудничать с музыкальными коллективами, выступает на мероприятиях, приуроченных к государственным праздникам, и регулярно появляется в эфире федеральных телеканалов в качестве почётного гостя. При этом Лещенко сознательно ограничивает количество выступлений, объясняя это возрастом и рекомендациями врачей.
Кроме сцены он уделяет внимание общественной деятельности, связан с музыкальными фондами и культурными инициативами. Лещенко также продолжает поддерживать молодых исполнителей, иногда участвует в совместных номерах и записях, подчёркивая важность преемственности поколений в отечественной эстраде.
Лев Лещенко: последние новости на 2026 год.
В течение 2026 года имя Льва Лещенко неоднократно появлялось в новостной повестке. Основные инфоповоды были связаны с его участием в памятных концертах и комментариями артиста по тем или иным вопросам.
В частности, певец в начале февраля планирует выступить в Государственном Кремлёвском дворце. Концерт будет посвящён 55-летию фильма «Офицеры».
В прессе Лещенко активно комментирует спортивные события, в частности связанные с его любимым клубом «Динамо», а также делится воспоминаниями из своей жизни.
Частые вопросы.
Правда ли, что Лещенко болен?
В 2026 году нет подтверждённой информации о тяжёлой или смертельно опасной болезни Льва Лещенко. У артиста имеются возрастные хронические заболевания, о чём он говорил открыто, однако его состояние остаётся стабильным. Слухи о серьёзных диагнозах регулярно опровергаются.
Уходит ли он со сцены?
Полного ухода со сцены Лещенко не объявлял. Он действительно сократил количество выступлений, но продолжает участвовать в значимых концертах и телевизионных проектах.
Есть ли у него дети?
У Льва Лещенко нет родных детей. Артист неоднократно признавался, что отсутствие наследников является для него личной болью и одним из главных сожалений в жизни.