84 года, слухи о смерти и редкая болезнь. Что в самом деле творится со Львом Лещенко в 2026-м

«Меня преследовали сомнения, будем ли мы вместе и дальше. Я его спросила: “Ты меня любишь? Если да, то рожу”. Он мне на это ничего не ответил. Вот я и пошла к акушерке. В другой раз опять спрашиваю его, что делать. А ему не до того. Он из Японии приехал, у него впечатления… Пробормотал что-то вроде “поступай, как хочешь”», — рассказывала она.