Стало известно, сколько денег в среднем откладывают российские студенты

По данным издания, наиболее популярными среди молодых вкладчиков стали трёхмесячные депозиты, на которые пришлось 41% открытий, тогда как в 2024 году лидерами были полугодовые вклады. Доля клиентов в возрасте 18−25 лет за год увеличилась на три процентных пункта, достигнув 16%, а средняя ставка по открытым ими вкладам составила 19,85% годовых.