Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, сколько денег в среднем откладывают российские студенты

Средняя сумма банковского вклада у российских студентов по итогам 2025 года достигла 323,7 тысячи рублей, что на 21% ниже общероссийского показателя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, имеющиеся в распоряжении «Газеты.ru».

Источник: Life.ru

По данным издания, наиболее популярными среди молодых вкладчиков стали трёхмесячные депозиты, на которые пришлось 41% открытий, тогда как в 2024 году лидерами были полугодовые вклады. Доля клиентов в возрасте 18−25 лет за год увеличилась на три процентных пункта, достигнув 16%, а средняя ставка по открытым ими вкладам составила 19,85% годовых.

Ранее экономист объяснил Life.ru, почему не стоит обналичивать все свои накопления. Кроме того, россиян предупредили о новой схеме мошенников, предлагающих «выгодные накопления».

Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.