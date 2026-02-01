Стало известно, сколько денег в среднем откладывают российские студенты

По данным издания, наиболее популярными среди молодых вкладчиков стали трёхмесячные депозиты, на которые пришлось 41% открытий, тогда как в 2024 году лидерами были полугодовые вклады. Доля клиентов в возрасте 18−25 лет за год увеличилась на три процентных пункта, достигнув 16%, а средняя ставка по открытым ими вкладам составила 19,85% годовых.
Ранее экономист объяснил Life.ru, почему не стоит обналичивать все свои накопления. Кроме того, россиян предупредили о новой схеме мошенников, предлагающих «выгодные накопления».
Больше новостей о недвижимости, ценах, личных финансах и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.