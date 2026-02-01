Ричмонд
Родившийся в Москве миллиардер стал крупнейшим налогоплательщиком Британии

Основатель трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко занял второе место в ежегодном рейтинге 100 крупнейших налогоплательщиков Великобритании по итогам 2025 финансового года.

Как сообщает газета The Times, его налоговые отчисления составили 331,4 миллиона фунтов стерлингов (около 454 миллионов долларов), что значительно превышает сумму предыдущего года. Герко, получивший британский паспорт в 2016 году, в декабре 2022 года объявил об отказе от российского гражданства.

Первое место в рейтинге заняли основатели букмекерской компании Betfred Фред и Питер Даны с выплатами в 400,1 миллиона фунтов.

Ранее сообщалось, что Стармер призвал принца Эндрю дать показания перед Конгрессом США о связях с Эпштейном.

