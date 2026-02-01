Тренер объяснил, способствует ли мороз эффективному жиросжиганию

Для безопасных и эффективных занятий на холоде эксперт рекомендовал тщательно разминаться, закрывать лицо и горло, одеваться многослойно, избегать резких движений и не допускать переохлаждения после нагрузки. Он отметил, что холодный воздух создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а мышцы хуже прогреваются, что повышает риск травм.
Специалист также предупредил, что тренировки на морозе противопоказаны людям с астмой, проблемами дыхательных путей, сердечными заболеваниями, гипертонией, слабым иммунитетом и недостаточной экипировкой. Главным фактором похудения, по его словам, остаётся дефицит калорий, регулярная активность, правильное питание и сон.
«Тренировки на морозе не дают магического расхода калорий, но могут быть полезны как смена обстановки и дополнительная закалка организма при условии, что вы делаете это грамотно», — заключил собеседник «Газеты.ru».
