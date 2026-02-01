Тренер объяснил, способствует ли мороз эффективному жиросжиганию

Тренировки на морозе действительно заставляют организм расходовать больше калорий на термогенез — механизм согревания, однако это не приводит к суперэффективному жиросжиганию во время самой активности, рассказал тренер Юрий Брабечан. По его словам, при интенсивной нагрузке тело разогревается и дополнительная энергия на обогрев почти не тратится, поэтому реальный расход калорий сопоставим с тренировкой в тёплом помещении.