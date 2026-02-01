Ричмонд
Тренер объяснил, способствует ли мороз эффективному жиросжиганию

Тренировки на морозе действительно заставляют организм расходовать больше калорий на термогенез — механизм согревания, однако это не приводит к суперэффективному жиросжиганию во время самой активности, рассказал тренер Юрий Брабечан. По его словам, при интенсивной нагрузке тело разогревается и дополнительная энергия на обогрев почти не тратится, поэтому реальный расход калорий сопоставим с тренировкой в тёплом помещении.

Источник: Life.ru

Для безопасных и эффективных занятий на холоде эксперт рекомендовал тщательно разминаться, закрывать лицо и горло, одеваться многослойно, избегать резких движений и не допускать переохлаждения после нагрузки. Он отметил, что холодный воздух создаёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а мышцы хуже прогреваются, что повышает риск травм.

Специалист также предупредил, что тренировки на морозе противопоказаны людям с астмой, проблемами дыхательных путей, сердечными заболеваниями, гипертонией, слабым иммунитетом и недостаточной экипировкой. Главным фактором похудения, по его словам, остаётся дефицит калорий, регулярная активность, правильное питание и сон.

«Тренировки на морозе не дают магического расхода калорий, но могут быть полезны как смена обстановки и дополнительная закалка организма при условии, что вы делаете это грамотно», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Ранее диетолог предупредила об опасности голодания после периода новогодних застолий. Кроме того, россиянам рассказали, почему возникает аллергия на холод и как её лечить.

