Внук Пугачёвой Пресняков запустил слухи о новом романе, показав соседку по самолёту

Никита Пресняков появился с неизвестной спутницей на борту. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov.
На видео Пресняков устроил привычный для себя ироничный перформанс. Он «пожаловался» на надоедливую соседку по салону и отсутствие человека, который «порежет мясо за тебя», а также критиковал подачу соуса в отдельной посуде.
При этом сам артист так и не стал раскрывать, кем именно ему приходится Лилиана. Музыкант не называл спутницу своей девушкой и не комментировал статус их отношений. Однако поклонники уже активно обсуждают ролик и строят догадки — новая ли это любовь Преснякова или просто эффектная попутчица.
Ранее Life.ru писал, как Никита Пресняков иронично высмеял «страдания» пассажира бизнес-класса после возвращения из Испании. Тогда артист устроил мини-шоу про «проблемы богатых»: возмутился огромным экраном, нехваткой личного пространства и даже подшутил над подачей элитных сыров.
