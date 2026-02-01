Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Внук Пугачёвой Пресняков запустил слухи о новом романе, показав соседку по самолёту

Никита Пресняков оказался в центре внимания из-за появления в Сети видео с неизвестной девушкой. Внук Аллы Пугачёвой раскритиковал перелёт в бизнес-классе вместе со спутницей по имени Лилиана.

Источник: Life.ru

Никита Пресняков появился с неизвестной спутницей на борту. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / npresnyakov.

На видео Пресняков устроил привычный для себя ироничный перформанс. Он «пожаловался» на надоедливую соседку по салону и отсутствие человека, который «порежет мясо за тебя», а также критиковал подачу соуса в отдельной посуде.

При этом сам артист так и не стал раскрывать, кем именно ему приходится Лилиана. Музыкант не называл спутницу своей девушкой и не комментировал статус их отношений. Однако поклонники уже активно обсуждают ролик и строят догадки — новая ли это любовь Преснякова или просто эффектная попутчица.

Ранее Life.ru писал, как Никита Пресняков иронично высмеял «страдания» пассажира бизнес-класса после возвращения из Испании. Тогда артист устроил мини-шоу про «проблемы богатых»: возмутился огромным экраном, нехваткой личного пространства и даже подшутил над подачей элитных сыров.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.