Ученые выяснили, что женщины чаще страдают от мигрени

«Различия полов влияет на то, как возникает, протекает и поддается лечению мигрень. В среднем она встречается в 2−3 раза чаще у женщин, чем у мужчин. Сами приступы тоже возникают чаще и проходят тяжелее вплоть до тошноты. Причем в течение жизни картина меняется: головные боли обычно начинаются во время полового созревания, достигают пика в фертильном возрасте и снижаются после менопаузы», — рассказали в пресс-службе.