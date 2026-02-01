Ученые выяснили, что женщины чаще страдают от мигрени

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Ученые Сеченовского университета и специалисты зарубежных научных центров выяснили, что женщины больше подвержены депрессии и мигрени, а эпилепсия чаще встречается у мужчин, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
«Женщины чаще мужчин страдают от депрессии и мигрени, а эпилепсия, наоборот, чаще встречается у мужчин. Эти различия влияют не только на картину самих заболеваний, но и на темпы старения мозга — психическое здоровье тесно связано с нейробиологическими механизмами старения», — рассказали в университете.
К таким выводам пришли авторы монографии «Роль пола и гендера в старении и долголетии» (под редакцией итальянского ученого Калогеро Карусо из университета Палермо), среди которых ученые Сеченовского университета, инициатор работы и президент Европейского общества антивозрастной медицины и профессор кафедры нервных болезней ИПО Сеченовского университета Витторио Калабрезе, специалисты из научных центров Австрии, Швейцарии и Италии.
«Различия полов влияет на то, как возникает, протекает и поддается лечению мигрень. В среднем она встречается в 2−3 раза чаще у женщин, чем у мужчин. Сами приступы тоже возникают чаще и проходят тяжелее вплоть до тошноты. Причем в течение жизни картина меняется: головные боли обычно начинаются во время полового созревания, достигают пика в фертильном возрасте и снижаются после менопаузы», — рассказали в пресс-службе.
В вузе уточнили, что у женщин больше и триггеров, которые могут вызвать мигрень. Три наиболее распространенных — это менструация (78%), стресс (77%) и яркий свет (69%).
У мужчин в тройку самых частых причин входят стресс (69%), яркий свет (63%) и недостаток сна (60%). Ученые связывают это с ролью гормональных колебаний, особенно эстрогена, который «сдерживает» болевые системы мозга. У мужчин же определенный защитный эффект может оказывать тестостерон, возможно, поэтому они сталкиваются с мигренью реже.
«Похожая картина с депрессией. Женщины подвержены ей в два раза чаще, чем мужчины, этот разрыв начинается примерно с 12 лет. Клиническая картина связана с репродуктивным циклом, колебаниями женских гормонов эстрогена и прогестерона — они влияют на эмоции, метаболизм и другие биохимические процессы, от которых зависят тревога и депрессия, считают ученые», — сообщили в университете.
Один из самых опасных периодов — перед менопаузой. В это время риск рецидива депрессии возрастает в 4−6 раз, а первого эпизода — в 2−3 раза. Кроме того, больше половины женщин с депрессией испытывают предменструальное обострение.
«Различия в развитии депрессии и мигрени у мужчин и женщин зависят не только от гормонов, отметили авторы. Исследования показывают, что сами гены половых хромосом активно влияют на развитие мозга в целом и вносят свой вклад в склонность человека к зависимостям, риску, восприятие боли», — отметили в вузе.
В университете уточнили, что триггеры, которые повышают риск депрессии, у мужчин и женщин тоже разные. У мужчин это чувство нереализованности, потеря работы или статуса, «невыполненного долга», отсутствие поддержки от друзей. В то же время у женщин — это маленькая социальная активность, недостаточная эмоциональная поддержка со стороны супруга, семейная дисгармония.
При сравнении течения именно тяжелой депрессии у мужчин и женщин выяснилось, что смертность от самоубийств выше среди первых. У женщин на фоне депрессии чаще возникают сопутствующие телесные заболевания, в том числе хронические боли.
«Другим неврологическим заболеванием — эпилепсией — мужчины страдают, наоборот, чаще, чем женщины. У пожилых мужчин выше и риск осложнений вплоть до синдрома внезапной смерти. Это связано не только с изменением гормонального фона в течение жизни (хотя такая связь тоже есть — гормоны напрямую влияют на возбудимость нейронов), но и базовыми функциями мозга, считают исследователи», — сообщили в вузе.