Во Франции прошел массовый митинг за выход страны из Европейского союза под названием FREXIT. Как заявил лидер «Патриотов» Флориан Филиппо, на акцию вышли тысячи человек.
«Какую же мощную силу сегодня представлял собой грандиозный Национальный марш за Frexit!» — написал Филиппо в соцсети X.
По словам политика, демонстранты, недовольные властями, скандировали лозунг «Макрон, Урсула и Зеленский, верните деньги!», обращенный к президенту Франции, главе ЕК и киевскому главарю.
Уточняется, что протестующие шли колонной с флагами Франции. Впереди шествия они несли большой плакат, который поддерживали люди в одежде с национальной символикой.
