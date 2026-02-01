Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции выступают за выход страны из ЕС: на митинг вышли тысячи человек

Политик Филиппо: во Франции прошёл митинг FREXIT по выходу из ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Во Франции прошел массовый митинг за выход страны из Европейского союза под названием FREXIT. Как заявил лидер «Патриотов» Флориан Филиппо, на акцию вышли тысячи человек.

«Какую же мощную силу сегодня представлял собой грандиозный Национальный марш за Frexit!» — написал Филиппо в соцсети X.

По словам политика, демонстранты, недовольные властями, скандировали лозунг «Макрон, Урсула и Зеленский, верните деньги!», обращенный к президенту Франции, главе ЕК и киевскому главарю.

Уточняется, что протестующие шли колонной с флагами Франции. Впереди шествия они несли большой плакат, который поддерживали люди в одежде с национальной символикой.

Накануне о проблемах другой европейской страны писал KP.RU. Так, стало известно, что более половины граждан хотят отставки премьер-министра Британии Кира Стармера.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше