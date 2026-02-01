Футболист «Монако» Головин отдал первый голевой пас в 2026 году

Ранее Life.ru рассказывал, что клуб Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» начнёт чемпионат Китая со штрафом в 10 очков. Такое решение было принято после совещания, где обсуждалась борьба с договорными матчами, коррупцией и азартными играми.