Российский полузащитник монегасков Александр Головин отметился первым результативным действием в 2026 году, отдав голевую передачу на точный удар Магна Аклиуша, который стал вторым в игре. Также забитыми мячами отметились Ансу Фати, Мамаду Кулибали и Станис Идумбо-Музамбо.
В нынешнем сезоне Лиги 1 россиянин забил два мяча и отдал два паса в 14 играх. «Монако» после 20 туров занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 27 очков. «Ренн» идёт шестым с 31 набранным баллом.
Ранее Life.ru рассказывал, что клуб Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» начнёт чемпионат Китая со штрафом в 10 очков. Такое решение было принято после совещания, где обсуждалась борьба с договорными матчами, коррупцией и азартными играми.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.