В центре Ростова с дореволюционного дома стали падать фрагменты облицовки

Уже вечером произошел еще один похожий случай. На проспекте Буденновском, 72а, ледяная глыба упала на припаркованный автомобиль. Жители рассказали, что до этого один человек из их двора уже обращался в травмпункт. Они жалуются на нерасчищенную от наледи крышу и неубранный снег и лед во дворе.