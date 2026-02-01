В центре Ростова с дореволюционного дома стали падать фрагменты облицовки

Со старинного дома в центре Ростова на тротуар начали сыпаться фрагменты фасада. Об этом жители города сообщили в соцсетях в субботу, 31 января. По словам очевидцев, люди не пострадали, но досталось припаркованному у здания автомобилю.
Инцидент произошел на углу Большой Садовой и Крепостного переулка. Днем с фасада дома по адресу Большая Садовая, 160, отлетели части облицовки. Для безопасности место падения оцепили сигнальной лентой.
Это здание известно как доходный дом Т. К. Гершковича. Его построили в 1909—1913 годах. Дом не является официальным памятником архитектуры, но имеет исторический облик.
Уже вечером произошел еще один похожий случай. На проспекте Буденновском, 72а, ледяная глыба упала на припаркованный автомобиль. Жители рассказали, что до этого один человек из их двора уже обращался в травмпункт. Они жалуются на нерасчищенную от наледи крышу и неубранный снег и лед во дворе.
Ранее, утром 31 января стало известно о третьем инциденте. На проспекте Коммунистическом наледь с крыши многоквартирного дома упала на пожилую женщину. Пострадавшая получила травмы. Прокуратура уже организовала проверку по этому факту.
