Экономист рассказала, кто имеет право на досрочную пенсию

«Граждане, выработавшие льготный северный стаж, могут выйти на пенсию раньше установленного возраста, но при соблюдении тех же условий — наличие 15 лет стажа и ИПК (индивидуальный пенсионный коэффициент — ред.), равный 30, а в приравненных к ним (к районам Крайнего Севера — ред.) территориях стаж должен быть не менее 20 лет и общий страховой стаж для женщин — 20 лет, и 25 лет — для мужчин», — сказала доцент.