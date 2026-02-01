В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
По его словам, без электроснабжения частично остаются: Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, сёла Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, сёла Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа. Также полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа.
«Продолжается восстановление локальных повреждений», — написал губернатор в своем Telegram-канале.