В Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения

Балицкий: в Запорожской области продолжается восстановление электроснабжения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Восстановление электроснабжения в Запорожской области продолжается, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, без электроснабжения частично остаются: Бердянск, село Орлянское Васильевского муниципального округа, сёла Барвиновка и Бурчак Михайловского муниципального округа, сёла Водяное и Мичурина Каменско-Днепровского муниципального округа. Также полностью отсутствует электроснабжение в селе Грушевка Токмакского муниципального округа.

«Продолжается восстановление локальных повреждений», — написал губернатор в своем Telegram-канале.