На Солнце формируется крупная область, возможны вспышки высшего класса X

Солнечные вспышки различают по силе их рентгеновского излучения. Всего есть пять классов: A, B, C, M и X. Самые слабые вспышки, класса A0.0, излучают всего 10 нановатт на квадратный метр, если измерять это на орбите Земли. Когда мы переходим к следующей букве (например, от A к B), мощность излучения увеличивается в 10 раз. Часто вместе с вспышками выбрасывается солнечная плазма. Если эти облака плазмы долетят до Земли, они могут вызвать магнитные бури.