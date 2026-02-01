На Солнце формируется крупная область, возможны вспышки высшего класса X

Новая крупная активная область на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной активности (XRAS).
Учёные из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщают, что поток рентгеновского излучения от Солнца уже вырос примерно на 500%. Он приблизился к порогу класса M.
Если рост гигантской группы пятен продолжится с такой же скоростью, то в ближайшие 24 часа нас могут ждать вспышки высшего класса Х. Именно такие вспышки, сопровождаясь выбросами плазмы, способны вызывать на Земле сильнейшие магнитные бури, влияя на технику и самочувствие людей.
Солнечные вспышки различают по силе их рентгеновского излучения. Всего есть пять классов: A, B, C, M и X. Самые слабые вспышки, класса A0.0, излучают всего 10 нановатт на квадратный метр, если измерять это на орбите Земли. Когда мы переходим к следующей букве (например, от A к B), мощность излучения увеличивается в 10 раз. Часто вместе с вспышками выбрасывается солнечная плазма. Если эти облака плазмы долетят до Земли, они могут вызвать магнитные бури.
