В Домодедово госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

В Домодедовскую больницу доставили пациента с подозрением на оспу обезьян.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян» доставлен в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.

Ранее Telegram-каналы писали, что двух мужчин госпитализировали в Одинцовском районе Подмосковья с подозрением на оспу обезьян. Оба пациента в состоянии средней тяжести.

«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Диагноз “оспа обезьян” — предварительный. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза», — сообщается в Telegram-канале больницы.

Отмечается, что совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.