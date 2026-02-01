В Домодедово госпитализировали пациента с подозрением на оспу обезьян

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Пациент с предварительным диагнозом «оспа обезьян» доставлен в Домодедовскую больницу, ему проводят диагностические исследования, сообщило медицинское учреждение.
Ранее Telegram-каналы писали, что двух мужчин госпитализировали в Одинцовском районе Подмосковья с подозрением на оспу обезьян. Оба пациента в состоянии средней тяжести.
«Госпитализирован один пациент с катаральными явлениями. Диагноз “оспа обезьян” — предварительный. Проводятся необходимые диагностические исследования для подтверждения или исключения диагноза», — сообщается в Telegram-канале больницы.
Отмечается, что совместно с территориальными органами Роспотребнадзора проводятся соответствующие изоляционные мероприятия.