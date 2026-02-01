На Украине разгорелся скандал из-за военного кладбища ВСУ под Киевом

На Украине разгорелся скандал из-за нового военного кладбища под Киевом, которое торжественно открывал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом в субботу, 31 января, сообщило издание «Страна.ua».
Верховный суд Украины признал противоправным выделение земли под военное кладбище под селом Мархалевка в Киевской области, подтвердив решение нижестоящих инстанций. ВС согласился с доводом, что данные земли входят в заповедный фонд, где запрещена вырубка.
Отмечается, что решение ВС фактически останавливает строительство на кладбище, хотя захоронения там все равно идут уже с августа прошлого года. Более того, уже состоялось и торжественное открытие кладбища с участием украинского лидера.
После этого бойцы ВСУ стали угрожать, что кладбище придут «защищать ветераны». Вердикт суда раскритиковали глава Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадьяр), десантно-штурмовые войска, 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и Третий армейский корпус ВСУ.
Мадьяр назвал судей ВС «ничтожными паскудами», в Третьем корпусе призвали отменить решение, пригрозив «акциями ветеранов».
Изначально против устройства кладбища на этом месте протестовали местные жители. Они утверждали, что здесь расположены высокие грунтовые воды, из-за чего могилы будут подтапливаться, это несет угрозу для множества окрестных сел, передает ТАСС.
7 января вице-премьер Украины и министр развития общин и территорий Дмитрий Кулеба заявил, что единственным фактором, который сейчас реально скрепляет всю страну, стали места массовых захоронений погибших бойцов ВСУ.