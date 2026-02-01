Россияне в феврале отдохнут девять дней

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Жителей России, которые работают по пятидневному рабочему графику, в феврале ждет девять дней отдыха, включая выходные и один праздничный день, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.
«Всего же в феврале 2026 года будет 19 рабочих и девять выходных дней, включая праздник», — сказал Южалин.
Собеседник агентства отметил, что россияне на пятидневной рабочей неделе будут отдыхать в понедельник, 23 февраля, поскольку в этот день в России празднуют День защитника Отечества.
«Для работников, работающих по графику (работы или сменности), количество рабочих и выходных дней будет определяться их графиками. При таком режиме работы рабочий день (или смена) могут выпасть на любой день недели, включая праздничные дни», — уточнил эксперт.
Южалин также подчеркнул, что работа в выходной или праздничный день должна оплачиваться в двойном размере или компенсироваться предоставлением другого дня отдыха.